Fernsehen : Transgender-Kandidatin aus Bernkastel-Wittlich bei Love Island: „Sonst bin ich ein ziemlich gechilltes Mädchen“

Wittlich/Bernkastel-Kues Erstmals macht eine Transgender-Frau in der Dating-Show „Love Island“ mit: Die 22-jährige Jessica will mit ihrer Teilnahme auch dabei helfen Vorurteile abzubauen.

Sie ist 22 Jahre, kam mit sieben Jahren nach Deutschland in die Nähe von Trier und arbeitet dort als Einzelhandelskauffrau. Jessica ist Transgender, das heißt, dass sie ihr ursprüngliches Geschlecht gewechselt hat, weil sie sich als Frau fühlt und lebt. Sie hat das Casting zur Reality-Dating Show „Love Island“ erfolgreich bestanden und ist am 21. März um 20.15 und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22.15 Uhr bei RTL ZWEI zu sehen. Die Show wird aktuell auf der kanarischen Insel Teneriffa in einer luxuriösen Villa produziert. Am Ende der Serie entscheidet das Publikum, welches Paar das Finale von „Love Island Frühjahr 2022“ gewinnt und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt.

Wie kamst Du auf die Idee, in einer Dating-Show mitzumachen?

Info Über „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ ist eine Reality-Dating-Show, die in Deutschland seit September 2017 ausgestrahlt wird. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content und stammt ursprünglich aus Großbritannien, wo sie erstmals 2005 ausgestrahlt wurde. In der Serie erlebt eine Gruppe abenteuerlustiger Singles in einer luxuriösen Villa aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love- Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Dating-Show.

Ich fand die Love Island Show schon immer sehr cool. Es gibt nichts Vergleichbares dazu und ich fühlte mich immer dahin gezogen. Deshalb habe ich mich beworben und es hat tatsächlich geklappt.

Wie hast Du dich auf das Casting vorbereitet?

Man sollte offen sein, das ist klar. Aber sonst ist dort jeder Typ Mensch willkommen. Eigentlich habe ich mich gar nicht viel vorbereitet. Ich habe ein Bewerbungsvideo hingeschickt. Man muss einfach so sein, wie man ist, entweder passt es dann oder nicht.

Was macht Dich einzigartig in dieser Castingshow?

Ich bin die erste Transfrau bei Love Island. Dort als Transgender mitzumachen ist mir eine Ehre, weil ich das ja auch in meinen social media Kanälen thematisiere, und versuche, es den Menschen näher zu bringen. Ich will die Tür dafür öffnen. Ich will damit auch Vorurteile abbauen, weil das für viele noch ein Tabu-Thema ist. Ich freue mich mega, die erste Transfrau in einer solchen Show zu sein. Das war für mich ein Jackpot, egal ob ich jetzt einen Partner in der Show finde oder nicht. Aber hinter mir steckt ja noch mehr als das. Ich bin nicht scheu, bin lustig, rede viel und bin offen allen Menschen gegenüber.

In Love Island kommen Menschen zusammen, die sich bisher noch nicht kannten und leben von der Außenwelt abgeschnitten auf einer Insel. Welche Erwartungen hast Du?

Das wird bestimmt interessant, weil da sehr viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Ich gehe gern auf Leute zu und suche den Kontakt. Es ist aber auch klar, dass Leute dabei sind, die nicht passen. Aber ich will da positiv rangehen – vor allem will ich ja Jungs kennenlernen, mit ihnen flirten und schauen, was sich ergibt.

Was sind Deine Stärken und Schwächen?

Ich denke, dass ich viel Selbstbewusstsein habe, nach all den Hürden, die ich bis jetzt nehmen musste. Die haben das eher noch gestärkt. Ich versuche immer, das Positive im Leben zu sehen und etwas daraus zu machen. Meine Schwäche ist vielleicht, dass ich manchmal zu direkt und zu offen bin. Da muss ich mich manchmal zurückschrauben. Aber sonst bin ich ein ziemlich gechilltes Mädchen.

Was ist Dein liebstes Hobby?

Ich schminke mich und andere sehr gerne, habe dafür viel Schminkzeug und mich da reingearbeitet. Was manchen Künstlern die Leinwand ist, das ist mir mein eigenes Gesicht – oder das von anderen.

Wie sieht Dein Traummann aus?