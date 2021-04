Lucky-Projekt : Das Lucky-Projekt in Corona-Zeiten

Lucky-Projekt in Corona-Zeiten Foto: TV/Björn Pazen

LÖTZBEUREN (red) Die Kita „Dorfkrümel“ in Lötz-beuren hat unter besonderen Umständen am Volksfreund-Projekt Lucky im Kindergarten teilgenommen. Statt täglicher Treffen in der Kita wurden die Zeitungen an die Familien weitergegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken