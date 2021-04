Vereine : Lüxemer Musiker auf YouTube

Wittlich-Lüxem Die regelmäßige Probenarbeit in den Musikvereinen ist pandemiebedingt zum Erliegen gekommen. Die Vereine haben Sorge, dass die Bindung der Gruppen untereinander und das Erlebnis des gemeinschaftlichen Musizierens in Gefahr gerät.

Im Musikverein Lüxem hat sich die „Durchhalte-Perspektive“ zu einem Motto mit dazugehörigem musikalischem Projekt entwickelt. „The Show must go on“. Das Ergebnis dieses Projekts feiert am Freitag, 9. April, um 19 Uhr, Premiere auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal (www.youtube.mvluexem.de) und ist dort jederzeit abrufbar. Ein Arrangement dieses Titels der Rockgruppe Queen wurde allen zum Download zugänglich gemacht. In verschiedenen Video-Konferenzen wurde die Vorgehensweise besprochen, Problemlösungen und Übetechniken angeregt sowie die technischen Details festgelegt.