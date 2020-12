Kultur : Schülerin spielt Rolle in Kurzfilm

Schülerin des PWG spielt Rolle in Kurzfilm Foto: TV/Familie Mann

Wittlich (red) Luisa Mann, Schülerin der MSS 11 am Peter-Wust-Gymnasium Wittlich, spielt eine Rolle in dem Kurzfilm „Das Leben ist kein Wunschkonzert“. Damit ging ein Traum für die Schülerin in Erfüllung.

