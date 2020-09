Kunst : Großzügiges Geschenk: Skulpturen für Bergweiler

Bergweiler Mit einer großzügigen Schenkung hat sich Luitgard Öngören von Bergweiler verabschiedet. Seit 1993 hatte sie mit ihrem Mann in der Gemeinde gelebt. Jetzt, nach dem Tod ihres Mannes, zieht sie zu ihren Kindern und Enkeln nach Freiburg.

Aber das Ehepaar hinterlässt Spuren in Bergweiler, denn Yildiz Öngören, der früher als Lehrer in Düsseldorf tätig war, widmete sich in seinem Ruhestand der Bildhauerei. Dabei fertigte er in früheren Jahren auch Skulpturen in Marmor, später in Sandstein. Auch in Holz fertigte er Kunstwerke. Der gebürtige Türke Öngören und seine Frau Luitgard, die aus München stammt, hatten ein bewegtes Leben, bevor sie nach Bergweiler kamen. Kennengelernt hatte sich das Paar in München, wo Öngören zunächst Medizin studierte. Später studierte er Geografie, Biologie und Sport und unterrichtete auch an der Schule. Luitgard Öngören arbeitete unter anderem als Fotografin. Für die Skulpturen gibt es laut Ortsbürgermeister Horst Weber noch keine festen Plätze, allerdings schon die Idee, ein Sandsteinnilpferd auf dem Kindergartengelände zu platzieren. Auch der Park am Kaisergarten komme infrage. Im Rahmen einer Feierstunde überreichte Weber als Dank das Wappen der Gemeinde an Luitgard Öngören.