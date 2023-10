Jüngster Ermordeter acht Jahre alt Mit dem „Luxemburg-Transport“ in den Tod – Das geschah vor 82 Jahren

Einen Koffer mit 50 Kilogramm Gewicht, Bettzeug, Verpflegung und bis zu einhundert Reichsmark durften die jüdischen Menschen aus der Stadt Wittlich und dem heutigen Kreisgebiet laut einer „staatspolizeilichen Verfügung“ vom 12. Oktober 1941 zusammenpacken und zum „Zwecke der Aussiedlung nach dem Reichsgebiet“ mitnehmen. Ihr Zug war ein Deportationszug ins Ghetto Litzmannstadt im polnisch besetzten Lodz. Er verließ am 17. Oktober, um ein Uhr nachts, den Hauptbahnhof in Luxemburg und machte in Trier Station. Dort stiegen jüdische Menschen aus der Stadt Wittlich, dem Hunsrück und der Mosel zu. Mit einem Sonderwagen, der an einen normalen Zug angehängt worden ist, sind sie von Bernkastel-Kues, Abfahrt 11.16 Uhr, über Neumagen nach Trier gebracht worden. In Neumagen kamen Menschen aus Niederemmel, Thalfang, Talling und Rhaunen dazu.