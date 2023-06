Architektur in der Kreisstadt Warum das LZB-Gebäude in Wittlich so besonders ist – Architekt erklärt die Planung

Wittlich · Das vielleicht interessanteste Gebäude der Stadt Wittlich, die Landeszentralbank, bekommt eine neue Nutzung und soll zu Wohnungen umgebaut werden. Warum wurde die LZB in dieser Form gebaut? Und was macht das Gebäude so besonders? Das hat uns der damalige Architekt erzählt.

13.06.2023, 13:09 Uhr

Die Doppelfassade der Ex-LZB in Wittlich ist eine architektonische Besonderheit: Foto: Wolf D. Nöhren Foto: TV/Wolf D. Nöhren

Die ehemalige Landeszentralbank in Wittlich hat lange Jahre zum Verkauf gestanden und galt auch aufgrund ihrer besonderen Architektur als schwer vermittelbare Immobilie in Bezug einer neuen Nutzung. Interessenten gab es n den vergangenen 20 Jahren zwar viele, aber alle waren mit der Zeit abgesprungen. Auch, weil der Tresorraum mit meterdicken Wänden, der Luftschutzbunker im Keller sowie viele andere massive Bauelemente in ehemals sicherheitsrelevanten Gebäudeteilen einen Abriss beinahe unmöglich machen.