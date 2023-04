Stadt ist einverstanden Ex-LZB in Wittlich: Neuer Eigentümer plant großes Wohnbauprojekt

In der Kartei der Immobilienmakler blieb die ehemalige Landeszentralbank in Wittlich lange Jahre ein Ladenhüter und galt als schwer vermittelbar. Interessenten gab es in der Vergangenheit zwar mehrfach, sie sind nur alle abgesprungen. Grund dafür sind vor allem die wuchtige Sicherheitsarchitektur und massive Bauart der Immobilie, die es Interessenten bei der Umsetzung neuer Ideen nicht leicht machen: Der Tresorraum mit meterdicken Wänden, der Luftschutzbunker im Keller sowie viele andere massive Bauelemente in ehemals sicherheitsrelevanten Gebäudeteilen machen einen Abriss des LZB-Gebäudes beinahe unmöglich.