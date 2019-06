Wilbert : Machen Sie eine typische...

Handbewegung! Kennen Sie es noch, das lustige Ratespiel im Fernsehen mit Robert Lembke? Das heitere Beruferaten, die Quizsendung , die von 1955 bis 1958 und von 1961 bis 1989 gelaufen ist. Herrlich.

Drauf gekommen beziehungsweise dran erinnert worden bin ich am Mittwoch beim Besuch des Freibads. Denn vor allem Frauen machen da immer eine typische Handbewegung, wenn sie aus dem Wasser kommen, von Handtuch oder Decke auf der Liegewiese aufstehen und so weiter. Denn sie testen alle, ob Badeanzug oder Bikini-Hose noch sitzt beziehungsweise ziehen sie ihn am Hintern in die richtige Position. Und ich schwöre ihnen, das machen ALLE. Ich hab’s geprüft.