Testphase bis Ende April : „Mängelmelder“ ist jetzt in Wittlich aktiv – so können Bürger Probleme direkt an die Stadt weitergeben (Fotos)

„Mängelmelder“ ist jetzt in Wittlich aktiv – so können Bürger Probleme direkt an die Stadt weitergeben (Fotos)

Wittlich Seit dem 1. Februar können Bürger Schäden, Schmutz und andere Ärgernisse über eine App oder Internetseite an die Stadt zu melden. Wie das funktioniert und welche Einträge es bereits gibt.

Ein Haufen Müll liegt im Grünstreifen oder das Straßenschild hängt schief: Solche Anliegen können seit dem 1. Februar über die App „Mängelmelder“ oder eine Internetseite direkt an die Stadt Wittlich weitergegeben werden. Das wird zuerst einmal 12 Wochen lang getestet, also bis zum 26. April.

Wie funktioniert der Mängelmelder für Wittlich?

Außerdem sind die Einträge farblich markiert. Gelb bedeutet, noch in Bearbeitung, grün, dass die Meldung bearbeitet wurde. In der Bearbeitungshistorie wird angezeigt, wann der Status des Problems geändert wurde, meist mit einer Mitteilung der Stadt dazu. Man kann bei den bereits erstellten Meldungen auch selbst noch einen Kommentar oder ein Bild hinzufügen.

So können Bürger selbst Probleme melden

Wer einen neuen Mangel melden möchte, muss zuerst angeben, wo das Problem ist. Dann kann ein Foto oder auch mehrere hochgeladen werden. Als nächstes gilt es, die passende Kategorie auszuwählen und das Problem zu beschreiben. Name und E-Mail-Adresse muss man ebenfalls angeben, das wird allerdings nicht veröffentlicht. Schließlich kann man in der Übersicht noch einmal alles überprüfen und dann abschicken.

Schon einige Einträge im Mängelmelder

Für Wittlich gibt es bereits einige Einträge, am Mittag des 7. Februars waren es insgesamt 15. Fünf davon sind zu dem Zeitpunkt bereits gelöst. Zum Beispiel meldet ein Nutzer, an der Fußgängerbrücke am Schaffweg liege noch jede Menge Treibholz. Die Meldung ist bereits grün, also bearbeitet. Die Antwort der Stadt in der Bearbeitungshistorie – in diesem Fall nicht ohne eine Prise Selbstironie: „Treibgut wurde von den Kollegen entfernt. Ein Kollege ist dabei baden gegangen.“