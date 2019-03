(red) Die traditionelle Männerwallfahrt nach Klausen unter dem Motto „Habt keine Angst, ich bin bei euch“ wird am Samstag, 6. April, veranstaltet. Die Pilger von Hetzerath treffen sich um 19.30 Uhr am Gasthaus Paltzer.

Die erste Meditation für die Hetzerather und Rivenicher Wallfahrer ist gegen 20.15 Uhr in der Pfarrkirche in Rivenich. Die beiden Pilgergruppen aus Salmtal und Sehlem starten jeweils um 20 Uhr mit einer Meditation in den Pfarrkirchen in Salmtal und Sehlem, die zweite Meditation ist jeweils in Esch und Pohlbach. Der Gottesdienst zum Abschluss der Wallfahrt beginnt um 22 Uhr. Im Anschluss findet ein Umtrunk im Pfarrheim Klausen statt. Die Hin- und Rückfahrten sind privat zu organisieren.