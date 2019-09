Justiz : Männer schächten Schaf: Amtsrichterin verhängt Geldstrafen

Wittlich Wegen Diebstahls und Tierquälerei hat das Amtsgericht Wittlich zwei 24-Jährige zu Geldstrafen verurteilt. Sie hatten im Mai 2018 ein Schaf von einer Weide gestohlen, geschlachtet und es dann gegrillt.

Ein teurer Grillabend für die beiden Angeklagten – dies ist das Fazit am Ende des zweiten Verhandlungstages vor dem Wittlicher Amtsgericht. Wegen gemeinschaftlich begangenen Diebstahls und Vergehens nach dem Tierschutzgesetz werden die beiden zu deutlichen Geldstrafen verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Männer im Mai 2018 auf einer Weide ein Jungschaf gestohlen, es geschächtet und in einem Schuppen zerlegt hatten. Danach diente die Beute zur Gestaltung eines Grillabends mit Freunden und Bekannten. Die Reste des Tieres seien am nächsten Tag in einen Müllsack gesteckt und in einen nahen Teich geworfen worden.