(red) Der Männerchor Wittlich lädt für Sonntag, 28. April, ab 17 Uhr, zu einem Chorkonzert in die Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich ein. Nach 36 Chorkonzerten in den vergangenen 40 Jahren beendet der Chor mit diesem Konzert seine Auftritte in der Synagoge.