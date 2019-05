Musik : Männerchor- und Muttertagskonzert in Himmerod

Großlittgen (red) Der niederländische Männerchor „Zanglust“ ist am Freitag, 10. Mai, ab 16 Uhr in der Abteikirche des Klosters Himmerod zu Gast. Ein Konzert zum Muttertag wird am Sonntag, 12. Mai, ab 15 Uhr veranstaltet.

