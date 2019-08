Verein : Männerchor singt an der Säubrenner

Wittlich (red) Der Männerchor tritt am Sonntag, 18. August, ab 17.30 Uhr auf der Musikbühne am Marktplatz an der Säubrennerkirmes auf. Die Sänger des Chores treffen sich um 17.15 Uhr auf dem Marktplatz