Konzert : Chor singt zum Jubiläumsauftakt

Männergesang Frohsinn Hupperath-Minderlittgen. Foto: TV/Männergesang Frohsinn Hupperath-Minderlittgen

Minderlittgen (red) Mit einem geistlichen Konzert unter dem Motto „Musik zum Ende der Weihnachtszeit“ startet der Männergesang Frohsinn Hupperath-Minderlittgen in das Jubiläumsjahr. Das Konzert unter der Leitung von Johannes Klar findet am Samstag, 18. Januar, ab 18 Uhr in der Kirche in Minderlittgen statt.

