Fest : Fest des Männergesangvereins 

Salmtal-Dörbach (red) Der Männergesangverein 1921 Dörbach feiert von Samstag, 15. Juni, bis Montag, 17. Juni, sein Sängersommerfest unter dem Motto „98 Jahre in Dörbach – 50 Jahre in Salmtal“ hinter der Alten Schule Dörbach.

Am Samstag, ab 20 Uhr stehen Liedvorträge des Männergesangvereins Dörbach und des Männergesangvereins Salmrohr auf dem Programm. Die Stände öffnen am Sonntag ab 11 Uhr zum Frühschoppen. Ab 12 Uhr gibt es verschiedene Mittagsgerichte. Musikalisch unterhält der Musikverein Salmtal-Dörbach. Ab 14 Uhr ist der Männergesangverein Wintrich zu hören. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen sowie ein Unterhaltungsprogramm für Kinder. Der Männergesangverein Klausen spielt ab 18 Uhr. Am Montag sind ab 19 Uhr der Musikverein Salmrohr, der Musikverein Sehlem-Esch, der Männerchor des Chorgesangs Cäcilia Rachtig, der Gemischte Chor Burgen, der Männergesangverein Dreis sowie die Kirchenchöre St. Ambrosius und St. Bonifatius aus Trier zu Gast.