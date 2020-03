Stammtisch : Graacher Männer treffen sich

Graach (red) Das nächste Treffen des Graacher Männerstammtischs findet am Montag, 9. März, ab 17 Uhr in der Vinothek „Petrushof“ in Graach statt. Willkommen sind alle Graacher Männer, aber auch ehemalige Graacher sowie Gäste aus den Nachbarorten, die sich mit Graach verbunden fühlen.



