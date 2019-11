Magie : Künftige Zauberer brauchen Disziplin, Geduld und flinke Finger

Zaubern zusammen: Vater Hamid (links) und Sohn Omid Mostofi. Künstlernamen Magic Hamid und Magic Omid. Foto: TV/Sallyhateswing

Zeltingen-Rachtig Mental-Magier Hamid Mostofi, 2017 Dritter bei den Deutschen Meisterschaften, gibt sein Zauberwissen weiter. In seinem Wohnort Zeltingen-Rachtig bringt er Schülern das Zaubern bei. Und ein bisschen Magie bleibt in der Familie.

Papierblätter in Geld verwandeln – wer möchte das nicht können. Bei Hamid Mostofi, einem Zauberer aus Zeltingen-Rachtig, kann das jeder lernen. Denn Mostofi, der 2017 Dritter bei der Deutschen Meisterschaft der Mental-Magier wurde (der TV berichte am 24. Juli 2017) und sich in der Region mit zahlreichen Auftritten bereits einen Namen gemacht hat, gibt Zauberunterricht. In der früheren Weinprobierstube seines Schwiegervaters in der Dorfmitte von Zeltingen-Rachtig können Menschen ab acht Jahren das Zaubern lernen.

„Bei kleineren Kindern macht das nicht viel Sinn“, sagt Mostofi. „Ab dem Alter von acht bis zehn Jahren sind die Kinder richtig intensiv dabei. Ab zehn bis etwa zwölf Jahren liegt dann die Hauptzeit, in der sich die Kinder für Zauberei interessieren“, sagt Mostofi, der unter seinem Künstlernamen Magic Hamid auftritt. Vorher fehle den Kindern oft die Geduld. Und die ist enorm wichtig bei der Zauberei. „Man braucht Geduld, Disziplin und, sehr wichtig, Ausdauer“, sagt Hamid Mostofi. Denn auch Talent brauche Zeit, um sich zu entwickeln. Ebenfalls wichtig bei der Zauberei: die Fingerfertigkeit, damit die Zuschauer nicht erkennen, wie ein Trick genau funktioniert. „Das ist auch ein Grund, warum Zauberer häufig vor dem Spiegel üben. So können sie sehen, wie der Trick aus der Sicht der Zuschauer aussieht“, erklärt der Magier.

Der erste Zauberkurs bei Hamid Mostofi geht in der Regel über zwei Stunden. Ideal sind fünf, sechs Teilnehmer, „dann kann ich den Teilnehmern genau auf die Finger schauen und ihnen sagen: ,Das musst Du so oder so machen.’“ Denn: Die richtige Handhabung sei vor Publikum ebenfalls wichtig. „Wissen machen 20, 30 Prozent aus, 70 Prozent sind auf der Bühne Handhabung und Präsentation.“ Und ein bisschen Schauspieltalent sowie die Gabe, mit dem Publikum umgehen zu können.

Haben die Schüler Interesse gefunden, geht es mit einem Basiskurs und zusätzlichen Stunden weiter, je nach Interesse. Dann sei auch ein höheres Niveau möglich, zum Beispiel Mental-Magie. „Das braucht aber schon einige Jahre, bis man das machen kann“, sagt Magic Hamid.

Sein bisher bester Schüler, so sagt Mostofi, sei sein Sohn Omid gewesen, der sein Können auch vor Publikum zeigt. „Er hat das natürlich auch von klein auf mitbekommen, das macht viel aus“, sagt der Vater, der im Hauptberuf als Informatiker arbeitet. Omid habe ihmn immer sehr viel zugeschaut und vieles schneller begriffen als Schüler, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben.

Und wer ist heute der bessere Zauberer von den beiden? „Das muss das Publikum entscheiden“, sagt Hamid Mostofi und lacht. „Ein Schüler kann besser werden als der Lehrer, es gibt immer einen, der besser ist.“ Und was sagt Sohn Omid dazu? „Es ist schwer zu sagen, wer der bessere Zauberer ist. Ich habe das seltene Glück, meinen Dad als meinen Zaubermentor zu haben. Ich habe die meisten Kunststücke von ihm gelernt, aber noch mehr profitiere ich von seiner jahrzehntelangen Bühnenerfahrung und Detailverliebtheit. Denn neben dem Kunststück selbst führt die richtige Bühnenpräsenz und der Umgang mit dem Publikum nur zur perfekten Illusion. Mein Vater hat wirklich einen riesiges Repertoire von der Kinderzauberei über die Klassiker bis hin zur Mental-Magie. Aber spätestens mit dem Start meiner eigenen Shows habe ich meinen eigenen Stil entwickelt, und darum geht es ja auch“, sagt Omid. Und pflichtet seinem Vater bei: „Wer der bessere Zauberer ist, sollen die Zuschauer entscheiden, beim Magic Dinner haben sie den direkten Vergleich!“

Zusammen mit Omid – Künstlername Magic Omid – tritt Hamid Mostofi mit dem Magic Dinner an verschiedenen Orten in der Region auf. Jedes Wochenende können die beiden Zauberer allerdings nicht zusammen auf der Bühne stehen, denn Omid Mostofi ist beruflich in München tätig. Ob bei den Auftritten des Zauberduos aus Vater und Sohn auch der Trick mit dem Papier und den Geldscheinen dabei ist, wird nicht verraten.