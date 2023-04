Haustiere Beliebt bei Mensch und Tier: So arbeitet die Tierheilpraktikerin Mahnaz Sanei

Alles fing an, als Mahnaz Sanei und ihr Mann zwei kranke Hunde aufnahmen. Dadurch entstand ein enger Austausch mit Tierärzten und Heilpraktikern, es war sozusagen „Hilfe zur Selbsthilfe“ sagt Sanei. Schnell war ihr Interesse für die Physiologie und weitere Naturheilverfahren geweckt, und der Wunsch nach einer beruflichen Umorientierung war geboren. Anfang 2014 begann sie ihr Studium in Dortmund-Lünen am Deutschen Institut für Tierpsychologie und Naturheilverfahren. Sie hat sich auf Hunde spezialisiert, aber auch schon des Öfteren Katzen und Pferde behandelt. Die Herrchen nehmen teilweise Anfahrten von über 150 Kilometer in Kauf, um Ihre Vierbeiner in der Wohlfühloase für Mensch und Tier von Mahnaz Sanei behandeln zu lassen.