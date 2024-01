Protestaktion ab Samstag Signal soll weithin sichtbar sein: Bauern und Winzer in Bernkastel-Wittlich entzünden Mahnfeuer

Mit der Großdemo am Montag, 8. Januar, in Wittlich sind die Proteste der Bauern, Winzer, Spediteure sowie anderer Handwerksbetriebe gegen die Ampelpolitik auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich noch nicht vorbei. In der Woche liefen noch weitere Aktionen: So hatten rund 40 Landwirte vor dem Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Lena Werner in der Wittlicher Innenstadt am Mittwochvormittag mehrere Schubkarrenladungen dreckiger Bauernstiefel auf die Straße gekippt. „Als Zeichen dafür, dass wir unsere Arbeit an den Nagel hängen können, wenn die Regierung unsere Forderungen nicht erfüllt“, erklärte Mitorganisator und Landwirt Erik Daus.