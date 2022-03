Gegen den Krieg : Wittlicher zeigen Solidarität für die Ukraine (Fotos)

Foto: TV/Christian Moeris 18 Bilder Wittlicher zeigen bei Mahnwache ihre Solidarität mit der Ukraine

Wittlich/Kiew/Moskau Tief betroffen über den Krieg in der Ukraine sind auch Menschen in Wittlich. Viele Bürger folgten am Donnerstagabend, 3. März, dem Aufruf eines überparteilichen Bündnisses aus CDU, SPD, Grünen, FDP und FWG gemeinsam mit der Wittlicher pax christi-Gruppe und bekundeten bei einer Mahnwache auf dem Ottensteinplatz ihre Solidarität mit der Ukraine.

Hunderte Menschen protestieren in Wittlich gegen Putin und den Krieg in der Ukraine Foto: TV/Christian Moeris