Tierschutz : Mahnwache vor Wittlicher Schlachthof

Mahnwache Vegetarier Simon-Fleisch Demo Schlachthof Foto: Redaktion Nicole-TV & Steil-Tv.d/Redaktion Nicole-TV & Steil-Tv.de

Wittlich (red) Mahnwache vor dem Schlachthof Simon-Fleisch: Am Samstagmorgen, 19. Dezember, demonstrierten in Wittlich Tierschützer der Organisation Ariwa (Animal Rights Watch). Die Aktivisten hatten vor dem Schlachthof Kerzen angezündet und hielten eine stille Mahnwache ab, „um den Tieren ihre Empathie entgegenzubringen“ und sie so „als Individuen“ für die Gesellschaft sichtbar zu machen.