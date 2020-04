Brauchtum in der Corona-Krise : Maifeier: Altes Brauchtum neu interpretiert

Bernkastel-Wittlich Seit vielen Jahren werden in der Region Maibäume aufgestellt. Menschen treffen rund um den geschmückten Baum und feiern– doch in diesem Jahr ist auch das anders.

Maifeiern und -feste können in diesem Jahr nicht stattfinden. Darauf weist das Ordnungsamt des Kreises Bernkastel-Wittlich hin (der TV berichtete kurz). Die Einhaltung des Verbots werde durch Polizei und Ordnungsämter kontrolliert. Private Feiern sind ebenfalls nicht gestattet, soweit sie im öffentlichen Raum stattfinden. Bei privaten Feiern auf privatem Grund gibt es Einschränkungen: Die Verantwortlichen appellieren an die Bürger, die Abstände von 1,5 Meter einzuhalten und auf die Hygieneregeln zu achten. Grundsätzlich sollte in diesem Jahr auf das Aufstellen von Maibäumen verzichtet werden.

Das ist eine Möglichkeit, wie das Brauchtum, das wohl schon auf die Germanen zurückgeht, auch in diesem Jahr gepflegt werden kann. Eine weitere Idee hat Joachim Platz, der Ortsvorsteher von Wittlich-Wengerohr. Er fordert die Wengerohrer auf, „Zeichen zu setzen, dass wir für einander da sind und in der Krise zusammenhalten“. Deshalb bittet er sie, „in ihrem Vorgarten oder Garten einen kleinen Baum oder Strauch wie einen Maibaum zu schmücken und an unseren Brauch zu erinnern.“ Eine andere Idee kommt aus Alflen, Kreis Cochem-Zell. Dort wird der 1. Mai „online“gefeiert. Wer will, ruft bei der Jugendgruppe Alflen an und kann sich Streusel-, Apfel- und/oder Kirschschmandkuchen vorbeibringen lassen. Bestellungen sind nur innerhalb des Ortes möglich.