Maifest in Wittlich-Neuerburg

(red) Die Freiwillige Feuerwehr Neuerburg lädt für Dienstag, 30. April, und Mittwoch, 1. Mai, zum Maifest ein. Das Fest beginnt am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr mit der Eröffnung der Verkaufsstände und einem Dämmerschoppen in die Hexennacht.

Am Mittwoch, 1. Mai, öffnen ab 10 Uhr die Stände. Um 11 Uhr beginnt das Kuhfladenbingo, und um 15 Uhr starten die Maifestspiele. Für die Spiele werden noch Anmeldungen entgegengenommen. Mindestens vier Mitspieler ab 16 Jahre werden benötigt. .Anmeldungen per E-Mail an jule.scholtes@gmail.com