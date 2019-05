später lesen Hexennacht Mal schnell eine Fusion gehext Teilen

(bla) „Hex, Hex” hat es da im Hunsrück gemacht. So wurde in der Hexennacht aus dem kleinen Ort Rorodt im Hunsrück mal eben „Deuselbach Ortsteil Rorodt“. Da haben sich die Hexen in den eingefahrenen Kommunalreformprozess eingeschaltet und die Arbeit zumindest an den Ortseingangsschildern schon mal übernommen. Von Florian Blaes