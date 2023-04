Wenn der Kammerjäger zum Einsatz kommt Gleich zwei Hallen im Hochwald wegen Schädlingen gesperrt

In gleich zwei öffentlichen Gebäuden in der Verbandsgemeinde Thalfang hat es ein Problem mit Schädlingen gegeben. Sowohl in Heidenburg als auch in Malborn mussten die betroffenen Immobilien gesperrt werden. In Malborn ist es die Steinkopfhalle, die bereits seit mehreren Wochen nicht genutzt werden kann. Denn laut Aussagen eines Kammerjägers hatten zwischen 25 und 30 Mäuse die Halle als Domizil gewählt, wie Ortsbürgermeisterin Petra-Claudia Hogh auf TV-Nachfrage bestätigt.