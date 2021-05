Umwelt : Zu viel Wildschäden: Gemeinde Malborn sucht neue Lösungen für den Wald

Der Malborner Revierleiter Matthias Schön und Udo Kniller im Malborner Forst mit einem geschützten Baum und weiteren Bäumen, die vom Wild angeknabbert wurden. Foto: Christoph Strouvelle Foto: Christoph Strouvelle

Malborn Die Forstreviere in Hunsrück und Hochwald leiden unter starkem Wildverbiss. Die Gemeinde Malborn will jetzt neue Wege gehen, um den Bestand an Reh- und Rotwild zu reduzieren.