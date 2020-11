Graacher Künstler hinterlässt Spuren : Ein Spezialist für hochkarätige Kunst: Johann Nikolaus Letzgen aus Graach

Graach Johann Nikolaus Leutzgen aus Graach war ein bedeutender Maler und angesehener Hof-Kunsthändler. Der frühere Moselaner ist vor rund 200 Jahren in Mannheim gestorben.

Besondere Aufmerksamkeit erlangten die hochkarätigen Kunstwerke auch beim Staatsbesuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im vergangenen Jahr in Bernkastel-Kues. Im Rahmen der feierlichen Besichtigung des Cusanus-Hospitals anlässlich der Informations- und Begegnungsreise mit den Missionschefs des diplomatischen Korps in Rheinland-Pfalz wurde den Gästen eine Auswahl der kostbarsten und seltensten Schätze des Stiftes präsentiert, darunter auch die großformatigen Meisterwerke des Malers Leutzgen.Der Künstler kam in Graach als Sohn des Ehepaars Nicolaus und Eva Christina Leutzgen, geborene Schunck, zur Welt. Die Jugend des am 24. Dezember 1731 getauften Moselaners war stark vom katholischen Glauben seiner Familie geprägt. Vor diesem Hintergrund sollte das von den Großeltern Johannes und Anna Maria Schunck, geborene Decker, erbaute „Schuncken-Heiligenhäuschen“ in Graach das wachsende Interesse des späteren Malers an der Bildenden Kunst besonders fördern. Im Verlauf seines beruflichen Studiums in Würzburg und Venedig wurde Leutzgen dann maßgeblich vom Malstil und den farbintensiven Werken des italienischen Meisters Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) beeinflusst. Das spiegelt sich deutlich in den beeindruckenden Gemälden des Konventsaales wider.