Entwicklungshilfe : Die Mali-Hilfe macht weiter, trotz aller Schwierigkeiten

In Mambri in der Region Kita haben nun fast 2 000 Einwohner endlich sauberes Trinkwasser. Foto: Verein Mali Hilfe Foto: tv/Mali-Hilfe e.V.

Longkamp/Mali Der Verein aus Morbach/Longkamp kümmert sich um Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt, das von militärischen Unruhen erschüttert wird.

Vieles hat Peter Brucker erlebt in den 32 Jahren, in denen er für Mali tätig ist. Doch das Jahr 2020 hat ihn überrascht. „Es sind so viele Spenden eingegangen wie nie“, sagt der erste Vorsitzende des 1993 gegründeten Vereins. Trotz Corona. Oder gerade wegen Corona. Viele Menschen hätten ihn angesprochen und erklärt, dass ihnen die Pandemie vor Augen geführt habe, wie wichtig es sei, etwas für andere zu tun. Der Longkamper erlebte die Menschen in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, anders als sonst - zugänglicher für die Probleme in Mali, einem tausende Kilometer entfernten Land, das zu den ärmsten der Welt gehört.

Denn dort fehlt es oft am Nötigsten zum Leben. Beispiel Wasser. Während Menschen in Deutschland einfach den Hahn aufdrehen, gibt es in Mali - vor allem auf dem Land - keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Folge: Es wird mühsam aus teils einigen Kilometer entfernten Flüssen oder Kanälen geholt und ist oft verschmutzt oder ungenießbar. Die Menschen werden krank. Einige, besonders Babys und Kinder, sterben daran. Daher fördert der Verein Mali-Hilfe seit vielen Jahren den Bau von Brunnen.So wurden allein 2019 und 2020 elf gebaut. „Gerade heute hat mir ein Anrufer aus Mali gesagt, dass seit dem Brunnenbau in seinem Ort kein Kind mehr gestorben ist. Das hat mich berührt.“ Und es sei eine Motivation, weiterzumachen mit dem Thema Wasserversorgung. So laufen auch aktuell Spendenaktionen für Projekte im Bereich „Wasser ist Leben“.

Extra Termine und Vorstand Termine: Benefizkonzert Pfarrkirche Longkamp am Sonntag, 5. Dezember, 17Uhr, „peterbrucker & die Mädels“ und an der Handpan Elisabeth Scheid-Coen; Reise nach Mail im Januar oder Februar 2022; Hungermarsch, 27.März 2022. Geplant sind zudem weitere Veranstaltungen wie ein Tag der offenen Tür im Mali-Haus und ein Benefizkonzert „Bel voce“, genaue Termine stehen aber noch nicht fest. Vorstand: Bei der Vorstandswahl wurde der alte Vorstand rund um den ersten Vorsitzenden Peter Brucker und den zweiten Vorsitzenden Klaus Schmitt bestätigt. Info: www.mali-hilfe.de

Zu den größeren Vorhaben gehörten 2020 der Bau einer Schule und von zwei Geburtsstationen sowie der Aufbau von zwei Getreidebanken. Insgesamt flossen fast 319 000 Euro aus Eigenmitteln, Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Patengeldern der Mali Hilfe, Zuschüssen (Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz, Elan; Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit, BMZ; weitere Sponsoren) sowie aus Eigenmitteln der Projektorte in Malis Infrastruktur. Darin enthalten sind 5600 Euro zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die in Mali ein Problem ist, das sich aber nicht genau einschätzen lässt. So gibt zwar es bisher „nur“ rund 15 000 offiziell positiv Getestete und rund 500 Tote, aber es wird sehr viel weniger getestet als in Europa. Der Verein hat Schulen und Binnenflüchtlinge mit Infomaterial, Masken und Desinfektionsmittel versorgt. Zudem gab es Sensibilisierungsaktionen.

Corona war auch der Grund, weshalb die Verantwortlichen des Vereins 2021 auf ihre Projektbetreuungsreise nach Mali verzichten mussten,aber dank Mobilfunk und Mails habe man den Kontakt zu den wichtigen Leuten vor Ort halten können, sagt Brucker. Dennoch: Die Reisen nach Mali seien notwendig, um die Entwicklung der Projekte mit eigenen Augen zu sehen, Kontakte zu intensivieren und neue Impulse zu bekommen. Daher steht für Januar oder Februar 2022 eine Reise an.

Alle Reisen nach Mali sind ist wichtig, aber diese hat besondere Bedeutung. Denn es gilt, Gespräche über ein bedeutendes Projekt zu führen: den Aufbau eines Ausbildungszentrums in der Nioro-Region in der Sahelzone. Hier sollen junge Malier und Malierinnen in der Landwirtschaft, im Umweltmanagement und in der Hauswirtschaft ausgebildet werden, um in ihren Orten ihr Wissen weiterzugeben, damit 60 000 Menschen in der Nioro-Region nachhaltig ihr Überleben sichern können. Der Aufbau des Zentrums wird rund 410 000 Euro kosten, wovon das BMZ 90 Prozent, die Mali Hilfe zehn Prozent übernimmt. Nach der Fertigstellung im Jahr 2022 soll der erste Ausbildungsgang beginnen, in dem Mentoren geschult werden, die später selbst die Ausbildung übernehmen sollen. Ziel ist die Eigenständigkeit, weshalb das Zentrum 2024 an eine Kooperative übergeben wird.

Sorgen bereitet Brucker und seinen Mitstreitern die aktuelle politische Situation in Mali. Mehr als 10 000 internationale Sicherheitskräfte operieren seit fast zehn Jahren im Land, aber im Norden habe sich trotz starker militärischer Präsenz nichts verbessert, der Konflikt habe sich sogar auf zentrale Regionen Malis ausgedehnt. Zwei mit Mitteln der Mali-Hilfe gebaute Schulen hätten Terroristen besetzt. Hier hat der Verein die Hilfen ausgesetzt, bis sich die Lage hoffentlich beruhigt. Dennoch wolle man sich auf keinen Fall aus Mali zurückziehen, sondern die Projekte verwirklichen, die machbar seien, erklärt Brucker. „Die Menschen brauchen gerade jetzt unsere Hilfe“, sagt er, und ergänzt „insbesondere, weil mit dieser Arbeit auch Fluchtursachen bekämpft werden.“