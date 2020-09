Wirtschaft : MAN-Mitarbeiter demonstrieren in Wittlich gegen Werksschließung (Fotos)

Wittlich Die Mitarbeiter des MAN-Standorts in Wittlich kämpfen für ihr Werk: Am Dienstagmorgen demonstrierten die 90 Mitarbeiter, Unterstützer von MAN-Service-Werkstätten aus der Region sowie von benachbarten Wittlicher Industriebetrieben für den Erhalt des „Truck Modification Center“.

WITTLICH (BP)Der Lastwagen- und Bushersteller MAN hatte vor rund zwei Wochen angekündigt, 9500 von weltweit rund 36 000 Jobs abbauen und 1,8 Milliarden Euro einsparen zu wollen. Neben Wittlich wurden auch Standorte im österreichischen Steyr sowie in Plauen genannt, die von Schließungen betroffen sein könnten.

„Der Standort Wittlich schreibt schwarze Zahlen. Wenn man 9500 Stellen streichen will, warum dann einen hochprofitablen Standort mit 90 Mitarbeitern? Das ist Augenwischerei für die Aktionäre“, sagt Christian Schmitz von der IG Metall, der wie James Marsh (DGB) im wahrsten Sinne die Gewerkschaftsahnen am Dienstag in Wittlich hochhielt.

Schmitz ging auch auf das Gerücht einer möglichen Verlagerung des Wittlicher Werks nach Krakau in Polen ein: „Was eine solche Verlagerung bringt, nämlich gar nichts, hat der MAN-Nachbar Franklin Electric erlebt. Deren Wasserpumpen werden heute in Tschechien für fünf Euro mehr produziert als früher in Wittlich.“

