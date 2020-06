Meinung : Den Wolf wie andere Raubtiere behandeln

Das Klima wandelt sich und es ist immer noch ungeklärt, ob sich dieser Prozess jemals wieder umkehren lässt. Sich darüber zu beklagen, dass man das Rad nicht mehr zurückdrehen kann, ist daher wenig zielführend.

Stattdessen sollte man den Blick nach vorne richten, sich auf den Wandel einlassen und an den Stellschrauben drehen, an denen man überhaupt noch drehen kann. Die richtige Auswahl von Rindern, Futterpflanzen, Obst- Gemüse- und Getreidesorten, die unter trockenen und heißen Bedingungen gedeihen, sind dabei ein Schritt in die richtige Richtung.