Verkehr : Mandatstraße wird gesperrt

Bernkastel-Kues Wegen Rohrarbeiten wird die Mandatstraße von Montag, 2., bis Samstag, 7. November, voll gesperrt. Betroffen davon ist vor allem die Zufahrt zum Kindergarten Bernkastel und dem Altenheim „Kloster zur Heiligen Familie“.

Auch zu Fuß wird die Mandatstraße nicht zu passieren sein. Die Zuwegung kann in der Zeit über die Treppenanlage am Doppelkreuz erfolgen. Die ausführende Baufirma versucht zeitnah die Baustelle mit Stahlplatten auszulegen, um so zumindest für Rettungsfahrzeuge eine Zufahrt zu ermöglichen.