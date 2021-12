Glaube : Bibeltag für Familien in Eifeler Pfarreiengemeinschaft Manderscheid-Meerfeld-Bettenfeld

Bibeltag für Familien in Eifeler Pfarreiengemeinschaft Manderscheid-Meerfeld-Bettenfeld

Manderscheid (red) 100-mal gab es dieses Jahr in der Pfarreien­gemeinschaft Manderscheid-Meerfeld-Bettenfeld einen „Tat.Ort.Nikolaus“, der Spuren in den Herzen vieler Menschen hinterließ.

Corona forderte das Team zum Umdenken heraus, und so wurde aus dem jährlichen Kinder­bibeltag eine Aktion „to-go“. Kinder und Familien bekamen eine Nikolaus­tüte mit nach Hause. Darin befanden sich Bastelmaterial, Backrezepte, Lieder, Geschichten und kleine Nikolaus­säckchen. Diese hatten die Kinder geschmückt und befüllt, um anderen eine Freude zu bereiten. Unterstützung kam vom Bonifatiuswerk.

61 Nikolaus­säckchen gab die Pfarreien­gemeinschaft an Kinder im Ahrtal weiter, die von der Flutkatastrophe betroffen sind. 39 Stück verteilten die Mädchen und Jungen an von ihnen ausgewählte Herzensmenschen. Viele Familien dankten für das Engagement in dieser herausfordernden Zeit und machten Fotos von ihrem persönlichen Nikolaus­tag.