Feuerwehr : Mehr Platz für die Feuerwehr

Manderscheid/Dreis Manderscheid bekommt ein neues Gerätehaus, das in Dreis wird erweitert. Kostenpunkt: 1,4 Millionen Euro.

Es wird aufgerüstet: Im Burgenort Manderscheid soll die Feuerwehr ein komplett neues Gerätehaus bekommen, in Dreis soll das Gerätehaus ausgebaut werden. Insgesamt 1,4 Millionen Euro sollen investiert werden um die Projekte umzusetzen, so VG-Bürgermeister Dennis Junk. Die Kosten trage grundsätzlich die Verbandsgemeinde. Ob sich das Land an den Kosten beteiligt, sei noch nicht klar, die Verhandlungen stünden noch aus.