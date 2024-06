Von Gastro bis Wandern So bewertet eine Touristin das Urlaubsziel Manderscheid in der Eifel

Interview | Manderscheid/Meerfeld/Wittlich · Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit dem Touri-Magnet Manderscheid gilt als aufstrebende Tourismusregion. Aber wie sieht der Urlaub dort in der Realität aus? Eine 70-jährige Wanderin verrät, was sie begeistert, aber auch was sie sich anders vorgestellt hat.

08.06.2024 , 12:00 Uhr

Die Manderscheider Burgen: Landschaftlich hat Manderscheid einiges zu bieten. Foto: TV/Christian Moeris

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich