Kabarett : Skurriles beim Kleinkunstabend „Lachgedacht“ mit Roland Grundheber im Kurhaus in Manderscheid

23 Bilder Kleinkunstabend im Kurhaus Manderscheid mit Roland Grundheber

Manderscheid Am Samstagabend ver­wandelte der Trierer Maler und Aktionskünstler Roland Grundheber das Kurhaus in Manderscheid in eine Arena humorvoller Unterhaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Gepäck hatte der auch als Karikaturist bekannte Künstler viele skurrile Alltagsgeschichten. Abgeleitet von wahren Begebenheiten, verzierte er sie stets mit einer humorvollen Pointe.