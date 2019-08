Burgenfest : Ein neues Kapitel mit mehr Feuer an den Manderscheider Burgen

Info

Auf der Marktbühne und auf dem Festplatz startet das Programm am Samstag um 11 Uhr mit der Festproklamation und Musik der Heidweilers sowie von Spielmann Volker. Der Einzug der Musikanten ist offiziell um 12 Uhr. Im Laufe der beiden Tage spielen unter anderem, neben den beiden oben genannten, die Spielleut Ranunculus, Forzarello, Fairytales, Ferry to the Castle, Das Labsal oder In taberna. Um 22.10 Uhr am Samstag ist das Feuerspektakel mit Lichtarello, das Feuerwerk ist für 22.30 Uhr angesetzt. Am Sonntag ist hier um 10 Uhr ein ökumenischer Wortgottesdienst. Auf dem Turnierplatz und am Lieserufer werden an beiden Tagen verschiedene Darbietungen angeboten. Das Ritterpiel „Die Rache des Erzbischofs“ wird am Samstag um 12 und um 21 Uhr sowie am Sonntag um 14 und um 17 Uhr gespielt. Die Greifvogelschau ist am Samstag um 16 und um 18 Uhr zu sehen sowie am Sonntag um 13 und um 16 Uhr.

An beiden Tagen wird ein Handwerkermarkt im Burgbereich angeboten. Dort und im Burgbering werden verschiedene Gruppen am Samstag ab 12.30 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr die Gäste mit ihrer Musik und ihren Darbietungen unterhalten.

Eintritt: Ein Wochenendticket ist nur an der Hauptkasse erhältlich und kostet für Kinder und Jugendliche (neun bis 17 Jahre) fünf Euro, Erwachsene zahlen 16 Euro. Tagestickets für Kinder bis acht Jahre sind kostenlos, Neun- bis 17-Jährige zahlen vier Euro.

Gewandete Jugendliche kommen für zwei Euro zum Fest. Erwachsene zahlen zehn Euro, gewandet sieben Euro. Die Ermäßigung für gewandete Festbesucher gibt es nur an der Tageskasse. Bargeldloses Zahlen an der Tageskasse ist möglich.

Karten im Vorverkauf gibt es bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional.

Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.burgenfest.info.