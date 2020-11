Kommunalpolitik : Manderscheider Feuerwehr und DRK ziehen um

Die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes in Manderscheid ist noch in einem Gebäude untergebracht, in dem früher ein metallverarbeitender Betrieb war. In absehbarer Zeit zieht sie in das neue Gewerbegebiet um. Foto: TV/Christina Bents

Manderscheid In Manderscheid brauchen Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz neue Räume. Um diese zu schaffen und Gewerbeflächen anbieten zu können, hat der Stadtrat ein 1,5 Hektar großes Gewerbegebiet auf den Weg gebracht. Schon 2021 soll gebaut werden können.

Dauerhaft steht vor dem Feuerwehrhaus in Manderscheid ein Feuerwehrauto, weil im Gebäude kein Platz ist. Bei der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes, die sich in der Friedrichstraße befindet, sieht es ähnlich aus. Das Gebäude, in dem früher ein metallverarbeitender Betrieb war, teilt sich das DRK mit dem Bauhof der Stadt Manderscheid. Da die Fahrzeuge größer geworden sind, die Technik moderner und weil es inzwischen weibliche Rettungssanitäter gibt, braucht es getrennte Toiletten, Ruhe-, Dusch- und Umkleideräume. In dem vorhandenen Gebäude ist das kaum umsetzbar. Es gab bereits 2016 Pläne, das Gebäude komplett zu sanieren und den städtischen Teil zu kaufen. Die Kreisverwaltung sah es aber als sinnvoller an, einen Neubau zu errichten. Aber: Es gab in Manderscheid kein passendes Grundstück.