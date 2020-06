Freizeit : Manderscheider Burgenstieg auf dem Weg zu Deutschlands schönstem Wanderweg: Die letzten Stimmen können entscheiden

Manderscheid Endspurt im Wettbewerb um „Deutschlands schönsten Wanderweg“: Die Publikumsabstimmung läuft noch bis zum 30. Juni. Die verbliebene Zeit will die GesundLand Vulkaneifel GmbH nochmals nutzen, um zur Stimmabgabe für den Manderscheider Burgenstieg zu mobilisieren, denn es fehlen nur noch wenige Stimmen bis zum ersten Platz.

„In erster Linie ist es wichtig, dass wir den zweiten Platz halten können, denn auch das ist schon ein toller Erfolg, und die Konkurrenz ist uns dicht auf den Fersen. Doch gerade jetzt ist der Titel zum Greifen nah und die damit verbundene Werbewirkung wäre ein positives Signal für den gebeutelten Tourismus der Region“, erklärt Merten in Anlehnung an die Einschränkungen durch die Corona-Krise.

Das Wandermagazin kürt jährlich „Deutschlands schönste Wanderwege“ in der Kategorie Mehrtagestouren sowie Tages- und Halbtagestouren. 2018 hatte der Lieserpfad den zweiten Platz belegt, letztes Jahr konnte der Wanderweg „Im Tal der Wilden Endert“ die meisten Leser überzeugen und holte sich den Titel.

Abgestimmt werden kann online über www.wandermagazin.de/wahlstudio oder per Postkarte in den GesundLand Tourist Informationen. In beiden Fällen ist der Manderscheider Burgenstieg unter der Kategorie „Tages- und Halbtagestouren“ mit der Nummer 9 zu finden.