Freizeit : Manderscheider Burgenweihnacht an zwei Tagen

Manderscheid Romantisch und märchenhaft – so präsentiert sich alljährlich die Burgenweihnacht auf der Niederburg in Manderscheid am ersten Adventswochenende. Am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr öffnen die Marktstände für Besucher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der malerischen Kulisse der Niederburg können sich die Besucher von altem Handwerk, Tannenduft und Kerzenschein verzaubern lassen. Es gibt Filzarbeiten, Korbwaren, Schmiedekunst, handgefertigte Kerzen, Glas- und Holzkunst, Weihnachtsdekoration und Silberschmuck – und eine lebendige Krippe. Im kulinarischen Angebot sind frisch gebackene Kuchen, herzhafte Crêpes und Waffeln, Plätzchen, gedünstete Champignons, Reibekuchen und Eingemachtes und zahlreiche wärmende Getränke. Bei Anbruch der Dunkelheit wird die Burg im Fackelschein erstrahlen.