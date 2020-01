Wettbewerb : Manderscheider Hof erneut spitze im Land

Manderscheid () Überraschend kommt dieser Sieg sicherlich nicht (mehr): Erneut ist der Manderscheider Kapellenhof von Familie Krämer zum beliebtesten Ferienhof in Rheinland-Pfalz gewählt worden und anlässlich der Internationalen Grünen Woche in Berlin offiziell ausgezeichnet worden.

Neben dem Manderscheider Hof haben neun weitere Höfe den Sieg in ihrem Bundesland errungen. Grundlage für die Wahl zum „Beliebtesten Ferienhof“ sind in jedem Jahr die Bewertungen der Gäste, die online auf LandReise.de ihr Urteil zu den Kriterien Unterkunft, Service, Freizeitangebote sowie Gastronomie abgeben können und somit ihren Lieblingshof wählen. Pro Bundesland werden alle Höfe selektiert, die innerhalb eines Jahres mehr als 20 Bewertungen, mindestens aber drei Bewertungen pro Wohneinheit erhalten haben (größere Betriebe beispielsweise mit 15 Wohneinheiten bräuchten dann 45 Bewertungen). Bei allen Höfen eines Bundeslandes, die dies erfüllen, gewinnt der Hof mit der besten Durchschnittsbewertung, so das Reiseportal.