Verschönerung : Manderscheider Kommer-Kreuz in neuem Glanz

Das Kommer-Kreuz am Kommerplatz in Manderscheid wurde vor rund 300 Jahren zu Ehren Gottes errichtet. Foto: Hans-Jürgen Neuhaus

Manderscheid Seit über 300 Jahren steht es da, am Manderscheider Stadteingang nahe der Jugendherberge – das sogenannte Kommer-Kreuz. Es wurde im Jahre 1685 zu Ehren Gottes errichtet.

Zehn Jahre später baute man über der Quelle ein Waschhaus, das sogenannte Kommerhäuschen. Im Jahr 1948 wurde das stark baufällige Gebäude wieder abgerissen. Anfang der 1960er Jahre wurde der Kommerbrunnen neu gefasst und in eine Sitzecke integriert. Seit dieser Zeit ist nicht mehr viel passiert am Kommerplatz.

Die Wegelagerer, die im vergangenen Jahr bereits ein Kreuz in Erinnerung an die alte Luziakapelle aufgestellt haben, aber ansonsten bisher eher in der näheren Umgebung der Stadt tätig waren (Rittersteig, Grafenfels, Biermanns Ruh, Philosopheneck), nahmen sich nun des alten Kommer-Kreuzes an. In mehreren Arbeitseinsätzen wurden die alten Palisaden entfernt, um das Kreuz Neue aus Basalt gesetzt und das wuchernde Buschwerk zurückgeschnitten. Das Kreuz hat nun wieder einen seiner Bedeutung würdigen Platz.