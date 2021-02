Karneval : Manderscheider Narren trotzen Virus

Karneval in Manderscheid Foto: TV/Nora John

Manderscheid (noj) In Manderscheid setzen die Narren der Corona-Krise etwas entgegen, indem sie ihre Häuser mit bunten Luftballons und anderen karnevalistischen Motiven schmücken. So wie an diesem Haus, wo eine kälteresistente Möhne den Passanten ein Piccolöchen anzubieten scheint.