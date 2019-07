Projekt : Zahnradbahn oder Hängebrücke: Manderscheider wollen Distanz zu den Burgen überwinden

Manderscheid Der Stadtrat sucht nach Lösungen.

Sie sind zum Greifen nah: Wenn man in Manderscheid nahe des Kurhauses auf dem Parkplatz Burgenblick steht und in Richtung der beiden Burgruinen schaut, könnte man meinen, sie sind nicht mehr als einen Steinwurf entfernt. Aber der Eindruck täuscht. Das steil abfallende Liesertal bildet für viele Menschen eine kaum zu überwindende Kluft zwischen der Stadt und ihren Wahrzeichen, den beiden Burgruinen, die auf Felsen in Niedermanderscheid gründen. Blickt man vom Fuß der Burgen in Niedermanderscheid hoch zur Stadt, gilt es mehr als 80 Höhenmeter zu überwinden und das auf einer Strecke von nur 150 Metern Luftlinie. Würde man direkt in gerader Linie eine Straße hoch zur Stadt bauen, dann hätte diese eine Steigung von 53 Prozent. Sie wäre damit noch steiler als die aktuell steilste Straße der Welt in Neuseeland mit 35 Prozent Steigung. Doch selbst die vorhandene Straße, die sich als L16 den Berg hoch schlängelt, ist den meisten „Touristen wie Familien mit Kindern und älteren Menschen zu steil“, sagt Stadtbürgermeister Günther Krämer, „und ohne Fahrradweg auch zu gefährlich“.