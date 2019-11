Vereine : Der Mandolinenclub Reil feiert sein 100-jähriges Bestehen

Reil Zum Jubiläum gibt es am kommenden Sonntag ein Konzert in der Pfarrkirche.

Als der junge Soldat Peter Burg 1919 aus monatelanger Kriegsgefangenschaft in Italien zurück zu seiner Familie in sein Heimatdorf Reil kam, hatte er ein besonderes Souvenir dabei: eine Mandoline. Der Klang des Zupfinstruments, die Leichtigkeit der italienischen Melodien faszinierten ihn derart, dass er noch in Gefangenschaft das Mandolinenspiel erlernte. Ein kleiner Lichtblick hinter Stacheldraht.

In den 1950er Jahren gehörte auch eine Tanzgruppe, natürlich ebenfalls wie die Musikanten in moselländischer Tracht, zum Verein. Diese löste sich jedoch nach einigen Jahren wieder auf. In seiner Blütezeit zählten weit mehr als 40 aktive und über 200 inaktive Mitglieder dem Verein an. Diese Zahl hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert, genauso wie die gespielten Instrumente. So gehören heute neben den traditionellen Mandolinen, Gitarren, Mandolen und dem Kontrabass auch Akkordeon und Flöte dazu und erzeugen ein optimales Klangbild. Dieses können Besucher beim „Konzert im Advent“ am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr in der Reiler Pfarrkirche erleben.