Konzert : Musik liegt in der Luft

Mandolinenclub Reil Foto: TV/Mandolinenclub Reil

Reil (red) Unter dem Motto „Musik liegt in der Luft“ gibt der Mandolinenclub Mosella Reil am Samstag, 12. September, ab 16 Uhr ein Konzert an der Moselpromenade in Reil.

