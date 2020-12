Kultur : Mandolinenclub Zeltingen-Rachtig feiert 100-jähriges Bestehen

Zeltingen-Rachtig Der Mandolinenclub Zeltingen-Rachtig feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Dafür haben sie die PRO Musica Plakette verliehen bekommen.

Die Vorsitzende Anne Riek hat in Unterlagen und Chroniken geforscht und kann belegen, dass der Mandolinenclub als „Wanderlust“ gegründet wurde. „Die Zupfmusik nahm als willkommene Ergänzung zum Wandern einen lebhaften Aufschwung“, heißt es in der Vereinschronik.

Einige Abende werden auch mit Gästen gestaltet. Beim Jubiläumskonzert im März, das wegen Corona ausgefallen ist, hätten beispielsweise Clemens Ehses am Xylophon, Gerda Koppelkamm-Martini an der Flöte, Anne Riek an der Mandoline und Ingrid Wagner am Mezzosopran mitgewirkt.