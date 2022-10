Konzert : Zeltingen-Rachtig: Musikalische Bilder im Schorlemerhaus mit dem Zupforchester Rheinland-Pfalz

Zeltingen-Rachtig Der Mandolinenclub Zeltingen-Rachtig hat zu seinem Herbstkonzert eingeladen. 150 Besucher feierten im Kelterhaus einen gelungenen Abend.

„Die Vivaldi-Nummer war spitze. Das habe ich selten so gut gehört, auch in der Geschwindigkeit war das top“, stellte Norbert Kraff aus Hetzerath fest, selbst Vorsitzender des Mandolinenvereins Harmonie Hetzerath. Auch die Jungen Undirigierbaren des Zorp, wie sich ein achtköpfiger Kreis des Orchesters nennt, begeisterten die Besucher, bevor die Musiker des gastgebenden Vereins nach der Pause selbst in die Saiten griffen. Mit ruhigen, aber sehr intensiven Melodien malten sie musikalische Bilder aus Japan und Skandinavien in das Schorlemerhaus. Bei einem Beatles-Medley brachte der Mandolinenclub dann bekannte Stücke wie „When I’m 64“, „Strawberry Fields“ und „Yesterday“ auf ihren Instrumenten anders als gewohnt dem Publikum nahe. Das Orchester bewies mit Thin Lizzys „Whisky in the Jar“ ein weiteres Mal, dass Musikstücke aus der Rock-Pop-Szene auch auf seinen Instrumenten unterhaltsam gespielt werden können.