Konzert : Irische-Folk-Nacht in Hetzerath

Irische-Folk-Nacht in Hetzerath

Hetzerath (red) Die Mandolinenvereinigung Harmonie Hetzerath lädt für Samstag, 19. Oktober, ab 20 Uhr ins Bürgerhaus in Hetzerath zur zweiten Irischen-Folk-Nacht ein. Unter dem Motto „Back to Ireland“ kommen neben instrumentalen, klassisch-irischen Stücken auch moderne Popsongs zur Aufführung.

Das Orchester unter der Leitung von Norbert Kraff und Marco Reh wird dabei von Instrumental- und Gesangssolisten verstärkt. Im Anschluss an das Konzert sorgt der Sänger „Gloyd Lobster“ für musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl werden landestypische Speisen und Getränke angeboten. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Flesch in Hetzerath, bei Norbert Kraff unter Telefon 06508/7045 sowie an der Abendkasse.